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تطور مفاجئ بقضية كارلوس غصن..!

13
FEBRUARY
2019
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أعلن محامي الدفاع الرئيسي عن كارلوس غصن الموقوف منذ 19 تشرين الثاني في طوكيو بتهم ارتكاب مخالفات مالية اليوم الأربعاء انسحابه من القضية.
 
وأصدر مكتب المحاماة بيانا جاء فيه أن موتوناري أوتسورو، وهو مدع عام سابق تولى الدفاع عن مؤسس التحالف بين رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز "قدم للمحكمة كتاب استقالته".
 
كانت ووُجهت إلى غصن، الذي أُلقي القبض عليه واحتجز في طوكيو منذ 19 تشرين الثاني الماضي، اتهامات في اليابان بالتقليل من بيانات راتبه في نيسان خلال الفترة من 2010 إلى 2018. وينفي غصن أن تكون المدفوعات المؤجلة غير شرعية أو تتطلب الإفصاح عنها.
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