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ثوب طفلة ينقذها من الموت

13
FEBRUARY
2019
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نجت طفلة تايلاندية في الرابعة من عمرها، من الموت بأعجوبة، فبعدما سقطت من سطح مستشفى، ظل ثوبها عالقا بواجهة المبنى إلى أن تم إنقاذها على يد ممرضة.
 
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الثياب التي ارتدتها الطفلة علقت في أحد الأحرف الكبيرة التي كُتب بها اسم المستشفى على واجهة المبنى الذي يتألف من سبع طوابق.
 
وكانت الطفلة تلهو في المكان بينما يخضع والدها المريض للعلاج في مستشفى بمنطقة كانشانا بوري، وسط البلاد، لكنها ابتعدت عنه في وقت لاحق، يوم الأحد.
 
ودخلت الطفلة إلى سطح المبنى عن طريق فتح باب مخصص للطوارئ، واستطاعت إحدى الممرضات أن تقوم بسحبها بفضل اللباس العالق الذي تحول إلى طوق نجاة.
 
وفيما كانت عدد من الممرضات يحاولن الإنقاذ من السقف، قامت ممرضة أخرى في طابق سفلي بمد يديها حتى تتلقف الفتاة إذا أكملت السقوط من الأعلى.
 
وقال والد الطفلة التي لم يجر ذكر اسمها، إنه كان يرقد في غرفة بالطابق السابع، مضيفا أنه شعر بالقلق حين لاحظ غيابها لمدة طويلة دون أن يدري أنها كانت قريبة من الموت.
 
وأوضح المستشفى التايلاندي أن الفتاة الناجية خضعت لفحوص وتبين أنها لم تصب خلال الحادثة إلا بخدوش خفيفة، وتمكنت من العودة إلى بيتها بصورة عادية.
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