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عاصفة عاتية تجتاح كندا

13
FEBRUARY
2019
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تسببت عاصفة شتوية في تساقط الثلوج بكثافة على أكثر المناطق ازدحاما بالسكان في كندا، مما أدى إلى إغلاق المدارس وإصابة حركة النقل بالشلل.

وتتوقع هيئة البيئة بكندا تساقط ثلوج يتراوح سمكها بين 15 و25 سنتيمترا على جنوب أونتاريو اليوم الأربعاء مع هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى احتمال سقوط أمطار ثلجية.

وذكرت الهيئة أن من بين المناطق التي اجتاحتها العاصفة تورنتو الكبرى وهاميلتون وهما أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في كندا، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 6.5 مليون نسمة، بالإضافة إلى أوتاوا ومونتريال ومناطق أخرى.

وقال جيرالد تشينغ، وهو خبير في الأرصاد الجوية في هيئة البيئة "نوصي بأنه إذا لم يكن الناس مضطرين للذهاب للعمل اليوم أن يلزموا بيوتهم، وإذا اضطروا للخروج فيجب أن يتحركوا ببطء على الطرق.. لأن الأوضاع خطيرة جدا".

وأغلقت أكبر الإدارات التعليمية بكندا، وهي الادارة التعليمية بمنطقة تورونتو التي يبلغ عدد طلابها نحو 300 ألف، كل المدارس لأول مرة منذ 2011 بسبب العاصفة كما أٌغلقت المدارس في مناطق كثيرة أخرى.

وأعلنت متحدثة باسم مطار بيرسون الدولي في تورونتو إلغاء 32 في المئة من الرحلات الجوية.

 

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