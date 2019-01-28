"قرار صادم" من رونالدو لصديقته جورجينا

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برسالة رومانسية، هنأ النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب نادى يوفنتوس الإيطالي، صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز، بعيد ميلادها الـ 25، إلا أنه قبل يوم واحد فقط كشف حقيقة الأخبار المتداولة بشأن زواجه منها.

ونشر رونالدو، صورته برفقة جورجينا، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "تهانينا لأروع امرأة يكمن أن يضعها الله في طريقي"، في إشارة إلى أنه كان يصالحها بعد تصريحاته الصادمة.

وكان رونالدو (33 عاما) برفقة صديقته خلال زيارة لكنيسة غران مادري دي ديو في تورينو، ما أثار شائعات بأن عقد قرانهم بات قريبا.

وقال رونالدو: "لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، لكنه الزواج من جورجينا ليس ضمن خططي في الوقت الحالي"، متابعا: "أنا أذهب إلى الكنيسة كل أسبوع، أنا كاثوليكي وأذهب لأشكر الله على كل شيء يعطيني إياه".

وأضاف: "أنا لا أطلب أي شيء، والحمد لله لدي كل شيء، أنا ببساطة أشكره على حماية عائلتي وأصدقائي"، موضحا: "أذهب إلى كنيسة مختلفة كل أسبوع، لأن في تورينو هناك الكثير من الكنائس، رآني مصور فظن أنني سأتزوج"، وفقا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وأشار الدون: "في المستقبل لا أعلم ما إذا كان سيحدث أم لا، لكنه ليس في خططي الآن".

يذكر أن رونالدو التقى جورجينا رودريغيز لأول مرة في مدريد ويتواعدان منذ عام 2016، كما أنه أنجب منها طفلة تدعى "ألان مارتينا" في نوفمبر 2017.