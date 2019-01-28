living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"قرار صادم" من رونالدو لصديقته جورجينا

28
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
برسالة رومانسية، هنأ النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب نادى يوفنتوس الإيطالي، صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز، بعيد ميلادها الـ 25، إلا أنه قبل يوم واحد فقط كشف حقيقة الأخبار المتداولة بشأن زواجه منها.
 
ونشر رونالدو، صورته برفقة جورجينا، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "تهانينا لأروع امرأة يكمن أن يضعها الله في طريقي"، في إشارة إلى أنه كان يصالحها بعد تصريحاته الصادمة.
 
وكان رونالدو (33 عاما) برفقة صديقته خلال زيارة لكنيسة غران مادري دي ديو في تورينو، ما أثار شائعات بأن عقد قرانهم بات  قريبا.
 
وقال رونالدو: "لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، لكنه الزواج من جورجينا ليس ضمن خططي في الوقت الحالي"، متابعا: "أنا أذهب إلى الكنيسة كل أسبوع، أنا كاثوليكي وأذهب لأشكر الله على كل شيء يعطيني إياه".
 
وأضاف: "أنا لا أطلب أي شيء، والحمد لله لدي كل شيء، أنا ببساطة أشكره على حماية عائلتي وأصدقائي"، موضحا: "أذهب إلى كنيسة مختلفة كل أسبوع، لأن في تورينو هناك الكثير من الكنائس، رآني مصور فظن أنني سأتزوج"، وفقا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.
 
وأشار الدون: "في المستقبل لا أعلم ما إذا كان سيحدث أم لا، لكنه ليس في خططي الآن".
 
يذكر أن رونالدو التقى جورجينا رودريغيز لأول مرة في مدريد ويتواعدان منذ عام 2016، كما أنه أنجب منها طفلة تدعى "ألان مارتينا" في نوفمبر 2017.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout