داعش يعلن مقتل 30 جنديا نيجيريا.. والجيش يشكك

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أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الأحد، أنه قتل 30 جنديا نيجيريا في هجوم شنه، السبت، بقرية لوماني في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد، وهو إعلان شكك فيه الجيش النيجيري.

وقال متحدث باسم الجيش النيجيري إنه تم صد هجوم على قوات الجيش في لوماني، السبت، وإن 8 جنود أصيبوا بجروح غير خطيرة.

وأضاف أن "ثمانية فقط من جنودنا أصيبوا تم إخلاء 4 منهم بعد ذلك.. في حين يتلقى الأربعة الآخرون علاجا".

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم على قرية أشار إليها بأنها لوماني وذلك في بيان نشره اليوم في وكالة أنباء أعماق الناطقة باسمه.

وشن تنظيم داعش في غرب أفريقيا، الذي انشق عن جماعة بوكو حرام في عام 2016، عددا من الهجمات في شمال شرق نيجيريا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتعد بورنو أكثر الولايات تضررا من هجمات المتشددين، التي استهدفت قواعد الجيش النيجيري خلال الأشهر القليلة الماضية، مما جعل الأمن قضية رئيسية في الحملة الانتخابية قبل انتخابات الرئاسة التي تجري في 16 فبراير.