8 أيام إجازة في السنة للموظفات العازبات فوق الـ30... إليكم السبب

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قدّمت شركتان في الصين عرضاً خيالياً للنساء العاملات لديهما بمناسبة السنة القمرية الجديدة، وهو أيام إجازة إضافية للموظفات غير المتزوجات فوق سن الثلاثين.



وتفيد صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أنّ الشركتين المنخرطتين بالمجال السياحي في شرق الصين، أعلنتا أنّ الموظّفات اللواتي تخطين سنّ الثلاثين وهنّ غير متزوجات، سيتم منحهنّ ثمانية أيام إجازة إضافية من أجل "المواعدة"، إلى جانب العطل الرسمية ومدّتها سبعة أيام.

والملفت هو الإتاحة أمام العاملات خيار تمديد العطلة لوقت إضافي، من أجل البحث عن شريك.



وصرّح مدير الموارد البشرية في احدى الشركتين، هانغتشو صونغشنغ، أن هذا القرار الإداري المتعلّق بالموظفات لاقى إعجاب الكثيرات.



يذكر أن هذا القرار اتّخذ في وقت تشهد فيه الصين تركيز النساء أكثر على وظائفهن، وتفضيلهنّ العمل على بناء أسرة بالتزامن مع تراجع نسبة الولادة في البلاد إلى أدنى مستوياتها.