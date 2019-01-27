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رسالة اعتذار ملكية من الأمير فيليب.. ما قصتها؟

27
JANUARY
2019
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عبّر زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، الأمير فيليب البالغ من العمر 97 عاما عن "أسفه الشديد"، في رسالة لامرأة تعرضت لإصابة في حادث وقع مع سيارة كان يقودها هذا الشهر.

وذكر الأمير في الخطاب المؤرخ 21 كانون الثاني الجاري ونشرته صحيفة صنداي ميرور البريطانيّة أنه يتمنى لإيما فيرويذر "الشفاء العاجل من تلك التجربة العصيبة".

ووقع الأمير الاعتذار قائلا "المخلص.. فيليب". 

وجاءت تلك الرسالة بعد تعرض العائلة المالكة لانتقادات حادة بسبب رد فعلها على الحادث. 

كما تلقى الأمير فيليب تحذيرا من الشرطة بسبب القيادة دون ربط حزام الأمان، بعد يومين من الحادث.

ونجا الأمير من الحادث من دون إصابات عندما انقلبت السيارة التي يقودها من طراز لاند روفر، بعد اصطدامها بسيارة من نوع كيا كانت تقل فيرويذر في 17 كانون الثاني قرب ضيعة ساندرينغهام في نورفوك بشرق إنجلترا.

وأصيبت فيرويذر البالغة من العمر 46 عاما بكسر في المعصم، فيما أصيبت قائدة السيارة التي كانت تحمل رضيعا يبلغ من العمر تسعة أشهر بجروح قطعية في الركبة.

وقال الأمير فيليب في الرسالة "أود أن تعلمي أنني آسف بشدة بسبب الحادث الذي وقع في تقاطع بابينغلي"، ووصفت فيرويذر الرسالة بأنها "لمحة لطيفة"، وأضافت للصحيفة: "إنها رسالة من الصعب كتابتها.. ليتسنى معرفة ما يمكن أن يكون مناسبا قوله دون التسبب بالمزيد من الانزعاج".

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