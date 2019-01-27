living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سجن "5 نجوم" في بريطانيا.. بألعاب فيديو وملاعب كرة

27
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تخطط بريطانيا لتشييد سجن فاخر، يضم العديد من المرافق الترفيهية كملاعب كرة القدم والصالات الرياضية وألعاب الفيديو، بقيمة تصل إلى 91 مليون جنيه إسترليني.

وسيستوعب السجن 1400 سجين، وسيضم 6 ملاعب كرة، فضلا عن حدائق ومراكز لياقة بدنية، حسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وسيتم تشييد السجن، الذي سيحظى بنوافذ بلا قضبان معدنية، على مقربة من سجن "إتش إم بي فول ساتون" بمدينة "إيست يوركس" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تكشف عن اسمه، أن "ألعاب الفيديو التي ستتاح للمساجين لن تكون متصلة بالإنترنت، لتجنب إتاحة الفرصة للسجناء بالتواصل مع مجرمين آخرين، كما سيتم أولا تقييم الألعاب التي سيسمح بها".

وسيستقبل السجن أخطر المساجين في البلاد، بحسب الصحيفة البريطانية، التي أشارت أن العاملين على المشروع يأملون في أن تساعد الرفاهية التي ستتوفر فيه في "تحسين سلوك المساجين وإعادة تأهيلهم".

من جهة أخرى، يعارض كثيرون لمثل هذه المشاريع، مستشهدين بما جرى في واحد من السجون المميزة التي افتتحت قبل عام ونصف تقريبا، الذي شهد انتشارا كبيرا للمخدرات والعنف واستياء في صفوف العاملين به، مع فشل كل ما تم تقديمه من تسهيلات في تغيير سلوك المساجين.

ويمثل مشروع السجن الفاخر الجديد، جزءا من استراتيجية تتبناها الحكومة البريطانية، لبناء 4 سجون جديدة في بريطانيا، ستستوعب 10 آلاف سجين بحلول عام 2020، وبقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني.

skynewsarabia

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout