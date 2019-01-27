بالفيديو: وسط الأزمة.. مادورو يفاجئ الفنزويليين برقصة مع زوجته

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قام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بالرقص أمام حشد من أنصاره في العاصمة كاراكاس.

ورقص مادورو، مع عقيلته، سيليا فلوريس، على إيقاع "البنقز"، خلال لقاء عقده مع عدد كبير من الشباب في العاصمة كاراكاس، كما طبل مادورو بحماس على "البنقز"، وهي آلة تصدر الصوت عن طريق الطرق أو الضرب.

وحمل الحضور، صورا وتماثيل للرئيس الفنزويلي، معربين عن تأيدهم له بعد قرار عدد من الدول الاعتراف بزعيم المعارضة، خوان غوايدو، كرئيس مؤقت للبلاد.

وتشهد فنزويلا اضطرابات داخلية إثر إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو، الأربعاء، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، أعقبه إعلان الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا وبريطانيا ثم إسرائيل.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

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