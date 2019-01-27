بعد 8 أشهر.. الصور ترصد "ما فعله الزواج" بالأمير هاري

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يخشى معجبو الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، من أن يفقد الشاب الوسيم شعره "سريعا"، و"يصبح مثل أخيه الأكبر الأمير وليام في القريب العاجل".

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" النقاب عن أن تساقط شعر الأمير تضاعف بشكل ملحوظ، منذ زواجه من نجمة تلفزيون الواقع ميغان ماركل، واستعانت بصور توثق شعر دوق ساسكس قبل وبعد الزواج.

فمنذ زواجه من ميغان نجمة المسلسل التلفزيوني الأميركي (سوتس)، كشفت الصور تسارع فقدان شعره.

وفي قلعة وندسور مقر الملكة إليزابيث غربي لندن، في مايو الماضي أثناء حفل الزفاف الأسطوري، كان من الممكن ملاحظة الصلع الخفيف للأمير العريس من الأمام.

لكن خلال ظهوره في المناسبات الملكية الأخيرة، أصبحت صلعته بمقدمة الرأس واضحة للعيان، فيما لم يفوّت معجبوه "هذه الصدمة" للتعليق.

وفي رده على صورة لهاري وميغان في قاعة ألبرت الملكية، الأربعاء الماضي، قال أحد المتابعين على "تويتر": "يبدو أن الأمير هاري يتجه نحو الصلع. أنا حزين".

وبعد أن قام دوق ودوقة ساسكس بجولة في مدينة بيركينهيد، غرد مستخدمون على |تويتر" عن "شعر هاري" إلى جانب رموز تعبيرية باكية.

وكانت تعليقات أخرى حديثة على شعر هاري المتساقط في الأسابيع الأخيرة، أظهرت أن المتابعين أعربوا عن قلقهم من أن يصاب هاري بالصلع قبل أن يستقبل وميغان مولودهما الأول.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن قصر كنزنغتون، مقر دوق ودوقة ساسكس، أن ميغان حبلى في أسبوعها الثاني عشر تقريبا.