living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لماذا لا يضع أفراد العائلة البريطانية المالكة حزام الأمان؟

27
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد حادث السير الذي تعرض له الأمير فيليب دوق إدنبره زوج ملكة بريطانيا، عندما انقلبت سيارته بينما كان يقودها الأسبوع الماضي، طرحت العديد من التساؤلات حول سبب عدم وضعه لحزام أمان خلال القيادة.
 
وللتحقق من هذا الأمر، تحدثت مجلة "هالو" مع حارس شخصي سابق للعائلة المالكة في بريطانيا، كشف فيها عن بعض الأسباب التي تدفع أفراد العائلة المالكة، بمن فيهم الملكة شخصيا، لعدم وضع حزام الأمان أثناء ركوب السيارة.
 
 
ويعتقد سيمون مورغان، الحارس الشخصي السابق، أن أبرز سببين لعدم وضعهم حزام الأمان، هو المظهر العام، والسلامة الشخصية.
وقال مورغان: "علينا بمراقبة كل حالة على حدة، في بعض الأحيان، عدم وضع حزام الأمان يعني الخروج والهرب من السيارة بسرعة أكبر في حال حدوث تهديد أمني".
 
وأضاف، من جهة أخرى، أن حزام الأمان قد يؤثر على مظهر العائلة المالكة، حيث يتسبب بتجعّد الملابس الملكية، مما يدفعهم لتجنب تثبيته في بعض الأحيان.
 
وفي بعض الحالات، يسمح القانون للعائلة المالكة بعدم وضع حزام الأمان، في السيارات الكلاسيكية التي لا تحتوي على إجراءات السلامة الحديثة.
 
وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إنه في بعض السيارات "الملكية" مثل سيارة "لاند روفر"، يتم تعطيل جهاز الإنذار الذي يصدر صوتا عند عدم تثبيت حزام الأمان، حتى لا يزعج  الركاب.
 
وسبق لأفراد العائلة المالكة، سواء الملكة وزوجها وحتى الأمير وليام والأمير هاري، الظهور في صور داخل سياراتهم دون وضع حزام الأمان.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout