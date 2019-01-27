شاهد لحظة اشتباك راكب أراد أن يصلي بالطائرة مع الأمن خلال رحلة بين فرنسا وتونس

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عربي بوست - انتشر فيديو يظهر لحظة إنزال راكب من على متن رحلة جوية متجهة من باريس إلى تونس بينما كان يصيح «الله أكبر» أثناء إنزاله. واضطر قائد الطائرة لتغيير مسارها بعدما انتهج العنف مع طاقمها حسب ماذكرت صحيفة .

وغيَّرت طائرة شركة Transavia مساء يوم 24 يناير/كانون الثاني 2019، مسارها إلى مدينة نيس الفرنسية، قبل أن يصعد ضباط أمنيون على متن الطائرة.

وقِيل إنَّ أحد الركاب، يبلغ 30 عاماً تقريباً، كان عنيفاً تجاه أحد مضيفي الطائرة أثناء الرحلة.

وتفيد تقارير بأنَّ الاضطرابات بدأت عندما مُنِع الرجل من الصلاة بجوار قمرة القيادة. وهبطت الطائرة من طراز Boeing 737-800 بمطار نيس كوت دازور عند حوالي الساعة 6:30 مساءً، قبل أن يصعد ضباط أمنيون على متن الطائرة. وتُظهِر اللقطات مشادة داخل الطائرة أثناء مغالبة الضباط للرجل المجهول ومحاولة السيطرة عليه قبل إلقاء القبض عليه. وعند لحظةٍ ما، اندفع الرجل إلى الأمام وصاح «الله أكبر» فيما حاول الضباط كبحه. ووسط هذه المشاهد المتوترة، صرخ الرجل في الضباط قائلاً: «قولوا لي ماذا فعلت. ماذا فعلت؟ إنَّكم تؤذونني. ماذا تفعلون؟ الله أكبر».

وأفاد شهود عيان بأنَّ الرجل قال إنَّه تونسي شأنه شأن ركاب آخرين على متن الطائرة، وإنَّه ينبغي على الناس مساعدته. ويُقال إنَّ الركاب الذين كانوا متجهين إلى العاصمة التونسية اضطروا لقضاء الليلة في نيس قبل أن يواصلوا رحلتهم. ويخضع الرجل لتقييمٍ نفسي.