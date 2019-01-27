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مادورو يعلن انتصار بلاده في مجلس الأمن ويستشهد بمغادرة بومبيو

27
JANUARY
2019
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اعتبر رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، أن بلاده خرجت منتصرة من اجتماع مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، واستشهد على ذلك بمغادرة وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو القاعة قبل انتهاء الاجتماع.


وقال الرئيس الفنزويلي في اجتماع مع شباب من أنصاره تم بثه على موقع "تويتر": "أنا أطلب التصفيق الحاد لوزير الخارجية، خورخي أريازا، لقد فزنا بالأمم المتحدة… نصرا عظيما بدعم من معظم دول مجلس الأمن الدولي. غادر مايك بومبيو الاجتماع".

 

ولفت مادورو الانتباه إلى حقيقة أن بومبيو قد غادر قاعة اجتماعات مجلس الأمن قبل نهاية الاجتماع، قائلا: "لقد ترك مايك بومبيو الاجتماع".

 


واجتمع مجلس الأمن الدولي يوم أمس السبت، لمناقشة الوضع في فنزويلا. وبعد حوالي 5 ساعات من النقاشات، لم يخرج المجلس بأي قرار أو استنتاج جديد.

 

ونصّب رئيس البرلمان بفنزويلا، خوان غوايدو، نفسه الأربعاء الماضي رئيسا لفنزويلا بالوكالة، ليحصل بعدها بدقائق على اعتراف واشنطن به، وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو الذي وصف رئيس البرلمان والمعارضة بأنهم "دمية في يد الولايات المتحدة".

 

من جهة أخرى هددت ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا بأنها ستعترف بالمعارض خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد إذا لم يقم الرئيس الحالي نيكولاس مادورو خلال ثمانية أيام بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد بحضور مراقبين دوليين.

روسيا اليوم
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