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وثيقة الكونغرس تكشف عن التكاليف العسكرية لأمريكا لسنة 2028

26
JANUARY
2019
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سبوتنيك - كشف الكونغرس الأمريكي عن التكلفة الإجمالية التي ستكون بجاجة لها الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على الترسانة النووية في السنوات العشر المقبلة.
 
ونشر الكونغرس الأمريكي وثيقة على موقعه الإلكتروني لميزانية الترسانة النووية الأمريكية للسنوات العشر المقبلة، بحيث قدرت أن التكلفة الإجمالية لخطة الحفاظ على الترسانة النووية بين عامي 2019 و 2028 ستكلف حوالي 494 مليار دولار أمريكي أي أقل بحوالي 50 مليار دولار عن الميزانية السابقة.وتستند الوثيقة على الطلبات المالية المقدمة من وزارة الدفاع والطاقة لسنة 2019، علما أن التقرير نفسه صدر عام 2017 وكان يحتوي على ميزانية أقل بـ 23% أي أقل بحوالي 94 مليار دولار عن سنة 2019.
 
وأشار التقرير في الوثيقة أن في حال أرادت الولايات المتحدة الاستمرار باستخدام هذه الترسانة فعليها تطوير وإعادة برمجة الأنظمة المستخدمة والعمل على إنشاء أنظمة جديدة تواكب التطور العالمي والمواجهة مع الدول المنافسة وعلى رأسها روسيا.
 
ووفقا للتقرير، فإن المبلغ الإجمالي البالغ 494 مليار دولار ، سيتم إنفاق 234 مليار دولار منه على أنظمة تسليم الأسلحة النووية الاستراتيجية، و مبلغ 106 مليار دولار سيكون مخصصا لعمل المختبرات ذات الصلة بالطاقة ومرافق الإنتاج التي تدرس الذرة المستخدمة في الأسلحة.
 
كما أن 77 مليار دولار ستكون من نصيب ترقية وتطوير القيادة وأنظمة الإنذار المبكر والاتصالات في وزارة الدفاع الأمريكية ، بالإضافة إلى 15 مليار لنظم إطلاق الأسلحة النووية التكتيكية والأسلحة النووية التكتيكية. و62 مليار دولار تم التعهد بها مع الأخذ في الاعتبار متوسط التضخم في فترة العشر سنوات.
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