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عشرات الفتيات يتعرضن لـ"كيّ الصدر" في بريطانيا

26
JANUARY
2019
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كشفت تحقيق لصحيفة "غارديان"، أن عشرات النساء في بريطانيا معرضات لعادة اجتماعية "خطيرة" هي "كيّ الصدر" بذريعة حماية شرف العائلة.
 
ويعد "كي الصدر" عادة إفريقية قديمة، وتقوم بعض العائلات بوضع حجرة ساخنة جدا على ثدي الفتاة حتى لا ينمو بشكل طبيعي فلا تثير الشابة أي شهوة جنسية لدى الرجال.
 
وبحسب المصدر، فإن عددا من الأشخاص الذين يعملون في تقديم المساعدة الاجتماعية بالعاصمة لندن ومناطق أخرى مثل يوركشاير وإيسيكس، تحدثوا عن تعرض فتيات من الجالية الإفريقية لهذه الممارسة.
 
وأضافوا أن الفتيات اللائي ينحدرن من عدة بلدان في إفريقيا خضعن لهذه العادة المؤلمة التي تعتبرها منظمات حقوقية تشويها واعتداء جسديا.
 
وتقول مديرة منظمة "كواجيدو" لحماية النساء والفتيات، إن ألف امرأة وفتاة على الأقل تعرضن لهذه الممارسة في بريطانيا، وأوضحت أنه لا توجد إحصاءات دقيقة بشأن هذا الأمر.
 
في غضون ذلك، قالت ناشطة فضلت عدم الكشف عن اسمها، إنها علمت بشأن حالات يتراوح عددها ما بين 15 و20 في منطقة كريدون لوحدها.
 
وأوضحت أن النساء الكبيرات في العائلة مثل الجدات والعمات هن اللائي يقمن بهذا الأمر، وفي بعض الأحيان، يكررن الممارسة بشكل أسبوعي إلى أن يلاحظن تأثيرا على الثدي.
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