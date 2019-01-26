بلومبرغ: ترامب رسب في كل امتحان.. ولا جدوى من مساعدته

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واشنطن- رويترز - قال رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ، يوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "فاشل".

وفي كلمة أمام رواد أعمال من الحزب الديمقراطي، قال الملياردير وقطب الإعلام المرجح أن يترشح لانتخابات الرئاسة عام 2020 "أعتقد أنه من الواضح أن هذا الرئيس لا يمكن مساعدته في هذه المرحلة، وأن الإسناد الذي يحاول موظفوه تقديمه في المكتب البيضاوي لا يجدي نفعا".

وقال بلومبرغ (76 عاما)، الذي تولى رئاسة نيويورك ثلاث فترات ولمح مرارا إلى احتمال خوضه انتخابات الرئاسة في 2020 "الرئيس يرسب فقط في كل امتحان".

وأضاف "علينا أن نتأكد أن أمامنا شخصا ما مختلفا في البيت الأبيض وإنني ملتزم بذلك".

وأوضح بلومبرغ أنه أجرى مناقشات مع زعماء الحزب الديمقراطي ومع مسؤولين في ولايتي آيوا ونيوهامبشر حيث أقرب منافسات للترشيح لكنه قال حين سئل عن احتمال خوضه للسباق إنه لم يتخذ قرارا بعد.

وقال "سيكون أمرا عظيما أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة لكن ينبغي عليك أن تنظر في ما يمكن أن تقوم به في القطاع الخاص، وفي فرص انتخابك، عائلتك وحياتك الخاصة..ىوشركتك. لا أحب الانسحاب من التحديات لكنني أمام تحديات متعددة".

وكانت مجلة فوربس قدرت في العالم الماضي ثروة بلومبرغ بأكثر من 50 مليار دولار. وستمكنه أمواله من تمويل حملته لكن ذلك سيثير على الأرجح انتقادات من ديمقراطيين آخرين منافسين له.