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نوبة قلبية تنهي حياة مضيف على متن الطائرة خلال رحلة جوية...

26
JANUARY
2019
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حولت طائرة تابعة لخطوط هاواي الجوية الأميركية مسارها من هونولولو إلى مدينة سان فرانسيسكو، بعدما كان من المفترض أن تصل إلى مدينة نيويورك، مساء الخميس، وذلك بسبب وفاة مضيف إثر نوبة قلبية.
 
وقال المتحدث باسم مطار سان فرانسيسكو، دوغ ياكيل، إن طائرة تابعة لخطوط هاواي هبطت في كاليفورنيا بعد أن أصيب أحد أفراد طاقممها "بنوبة قلبية".
 
وأضاف ياكيل أن عاملين في المجال الطبي قاموا بإسعافات أولية، وحاولوا عملية إنعاش قلبي رئوي أثناء الرحلة للمضيف، مشيرا إلى أن الركاب نقلوا إلى رحلات جوية أخرى.
 
وذكرت شبكة فوكس نيوز أن أفراد الطاقم قاموا لساعات بعمل الإنعاش القلبي الرئوي للمضيف الذي عمل في الشركة لأكثر من 30 سنة.
 
ونقلت فوكس عن أحد الركاب أن المضيف سأل الركاب على متن الطائرة عما إذا كان بينهم طبيبا للمساعدة. بينما قال مسافر آخر إن طبيبا ومسعفا تقدما للمساعدة.
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