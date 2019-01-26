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الكونغرس يقر خطة ترامب وينهي "ملحمة" الإغلاق الحكومي

26
JANUARY
2019
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انضم مجلس النواب الأميركي إلى مجلس الشيوخ في الموافقة على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية ولكنه رفض منح الرئيس دونالد ترامب المبلغ الذي طلبه لتمويل بناء جدار على الحدود الأميركية المكسيكية وهو 5.7 مليار دولار.
ووافق المجلس بالإجماع على تمويل سلسلة من الوكالات الاتحادية حتى الخامس عشر من فبراير، وأعطى الكونغرس وترامب ثلاثة أسابيع للتفاوض على اتفاق بشأن أمن الحدود.
 
ومن المتوقع أن يوقع ترامب على مشروع القانون لصبح قانونا على الفور.
 
وكان الرئيس الأميركي قد هدد بأنه سيعلن حالة الطوارئ في البلاد إذا لم يتوصل في نهاية الأمر لاتفاق مع الديمقراطيين بشأن أمن الحدود.
 
وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين خلال إحدى المناسبات المتعلقة بالهجرة في البيت الأبيض.
 
وقال ترامب "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة. "سنعمل مع الديمقراطيين ونتفاوض معهم وإذا لم نستطيع أن نفعل ذلك سنعلن الطوارئ .. حالة طوارئ عامة".
 
وقد يسمح إعلان الطوارئ لترامب بتجنب الكونغرس وتحويل أموال لبناء السد من مبالغ خصصها الكونغرس لأغراض أخرى.
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