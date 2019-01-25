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الملياردير الأمريكي جورج سوروس يصف الزعيم الصيني بـ"أخطر عدو للمجتمعات الحرة"

25
JANUARY
2019
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موسكو- سبوتنيك - وصف الملياردير الأمريكي جورج سوروس، اليوم الجمعة، الرئيس الصيني، شى جين بينغ، بـ"أخطر عدو للمجتمعات الحرة" نظرا للمعدات الفنية للبلد الذي يرأسه.
 
ونقلت وكالة فرانس برس عن سوروس قوله على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: بأن "الصين ليست النظام الاستبدادي الوحيد في العالم لكنها الأغنى والأقوى والأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية بينهم. وهذا يجعل شي جين بينغ أخطر عدو للمجتمعات المفتوحة".
 
كما أعرب سوروس عن مخاوفه بشأن الشركات الصينية "زد تي إي" و"هاواي" وخططهما للتغلب على سوق تكنولوجيا الجيل الخامس، مشيرا إلى أن"هيمنة هذه الشركات على سوق تكنولوجيا الجيل الخامس، سيكون تهديدا غير مقبول لبقية العالم".
 
وتجدر الإشارة إلى أن جورج سوروس، المعروف بتنظيمه لأكبر عمليات مضاربة، مشارك بنشاط في الحياة السياسية لمختلف البلدان، واتهم أكثر من مرة بضلوعه في تنظيم عمليات تغيير السلطة، داخل عدد من الدول، علما بأن الممول نفسه [جورج سوروس] لا ينكر أن أمواله، ساعدت على قيام أول "ثورة برتقالية" في أوكرانيا عام 2004، والميدان الأوروبي عام 2013.
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