إخلاء جزئي لمطار "أولي" في باريس بسبب حذاء

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أقدمت السلطات الأمنية الفرنسية في مطار أولي بباريس بإعلان حالة الطوارئ العامة وإغلاق أقسام عديدة من الصالات بعد الاشتباه بجهاز تحمله راكبة في حقيبتها.

وذكرت صحيفة "Parisien" الفرنسية أن السلطات المسؤولة عن أمن المطار قامت بإخلاء وإغلاق أجزاء منه بعد الاشتباه بغرض كان موجودا في حقيبة مسافرة.

ووفقا للصحيفة، فبعد اكتشاف الغرض المجهول قامت السلطات برفع حالة الطوارئ في المطار إلى أن فتشت الحقيبة المشبوهة التي كانت بحوزة المسافرة المتوجهة إلى مدينة دار البيضاء في المغرب.

واستدعت السلطات الأمنية خبراء في التفجير، وعند الفحص تبين أن الحذاء المشبوه يتضمن بطاريات الكترونية حيث من مهمته إضاءة الحذاء بألوان مختلفة.