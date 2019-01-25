رئيس وزراء إيطاليا: ألمانيا وفرنسا "تستهزئان بنا"

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قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن ألمانيا وفرنسا تستهزئان ببلاده والاتحاد الأوروبي بتوقيعهما معاهدة للعمل على منح ألمانيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة كورييري عن كونتي قوله إن الدولتين "لا تفكران إلا في مصالحهما الوطنية".

ووقع زعيما فرنسا وألمانيا يوم الثلاثاء معاهدة جديدة تنص على أن قبول ألمانيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي سيكون من أولويات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال كونتي: "حلفاؤنا لا يتوقعون قطعا أن نجلس صامتين على الطاولة نؤمّن على قرارات يتخذها آخرون".