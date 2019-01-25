البيت الأبيض يعد إعلانا للطوارئ قد يصدره ترامب لتمويل الجدار

A + A -

ذكرت محطة (سي.إن.إن) التلفزيونية، الخميس، نقلا عن وثائق داخلية، أن البيت الأبيض يجهز إعلانا للطوارئ قد يصدره الرئيس دونالد ترامب كوسيلة لتجاوز الكونجرس إذا لم يوافق المشرعون على تمويل جدار على حدود البلاد الجنوبية.

وقال مسؤول في الحكومة للمحطة التلفزيونية إنه جرى تحديث مسودة الإعلان في الأسبوع الماضي. وذكرت (سي.إن.إن) أن مستشاري ترامب لا يزالون منقسمين بشأن القضية.

يأتي هذا التقرير في الوقت الذي قدمت فيه مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعديلا في مجلس الشيوخ يفتح مؤقتا الحكومة الأمريكية، المغلقة جزئيا منذ 34 يوما بسبب طلب ترامب تمويل الجدار.