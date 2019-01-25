مقتل راقصة تركية على يد والدها بطريقة بشعة (صورة)

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لندن- عربي21 - كشفت وسائل إعلام تركية تفاصيل جريمة بشعة، راح ضحيتها راقصة شرقية على يد والدها.

وبحسب صحف تركية، فإن الراقصة "ديدم"، البالغة من العمر 32 عاما، قتلت على يد والدها حسن أوسلو، الذي قام بتقطيع جسدها بطريقة احترافية، مستخدما سكينا مخصصا للشاورما.

ووقعت الجريمة الشهر الماضي، في مدينة كيسان بمحافظة أدرنة، إلا أن الشرطة التركية كشفت تفاصيلها عن طريق الصدفة قبل أيام.

وبعد تقطيع جسدها، قام أوسلو بالاحتفاظ به في ثلاجة، قبل أن يقوم بنقلها ودفنها في غابة، وبيع الثلاجة.

إلا أن أحد الأشخاص اكتشف ذراعا ملفوفة بأوراق جرائد في الغابة، ما دفعه إلى إبلاغ الشرطة، التي بدأت بالتحقيق بالحادثة إلى حين التوصل لجثة الراقصة.

وبعد اعتراف الأب بجريمته، والتذرع بأن ابنته كانت تشتمه وزوجته؛ ما دفعه إلى جريمته، اعتقلت الشرطة بشكل مؤقت والدة وشقيقة الراقصة، من أجل التحقيق معهما.