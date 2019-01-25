مارك زوكربيرغ ذبح معزته بالليزر على شرف مؤسس تويتر

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في مقابلة مع مجلة "رولينغ ستون" الأميركية، كشف مؤسس موقع تويتر جاك دورسي عن وجبة عشاء استثنائية في منزل مؤسس فيسبوك الملياردير الشاب مارك زوكربيرغ.

وتحدث دورسي عن وجبة العشاء، ردا على سؤال عن حادثة لا تنسى مع زوكربيرغ، فقال إن الملياردير الشاب قتل على شرفه إحدى معزاته باستخدام سلاح ليزري ثم بالسكين ليعد له وجبة عشاء.

وقال دورسي: "في إحدى السنوات، عندما كان (مارك) لا يأكل إلا ما يقتله بيده. أعد لي ماعزا على العشاء. وهو من قتل ذلك الماعز."

وأوضح مؤسس تويتر أن مارك قتل الماعز باستخدام مسدس ليزري، ولكن ليس أمام ناظريه، ثم أجهز عليه باستخدام سكين، قبل أن يرسله إلى الجزار من أجل إعداد وجبة العشاء.

وتسمح قوانين مدينة بالو ألتو في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، لأي شخص بتملك 6 رؤوس من الماشية في مزرعته الخاصة، وكان لدى مارك 6 رؤوس من الماعز آنذاك."

وأخبر مارك دورسي بأنهما سيتناولان معزته على العشاء، مؤكدا له أنه من قتلها بيده، لأنه لا يأكل إلا الحيوانات التي يقتلها هو شخصيا.

وسأله دورسي، ماذا سنأكل أيضا؟ فأجاب: سلطة إلى جانب وليمة الماعز. وعندما ذهبا إلى غرفة الطعام وجاءت الوليمة، قال دورسي إنها كانت باردة، وهنا أشار إلى أنه اكتفى بأكل السلطة. وقال كان ذلك لا ينسى.

ولاقت قصة الماعز تفاعلا كبيرا في أوساط التقنية ووادي السيليكون، حتى أن موقع تويتر غرد برسم كرتوني لحيوان الماعز وتم إعادة تغريدها أكثر من 11 ألف مرة خلال ساعات.

وكان زوكربيرغ أعلن فعلا في 2011 أن لديه تحدٍ جديد هو أن يأكل ما يقتل بيده فقط، من أجل تحقيق مزيد من الاستدامة ومن أجل أن يدرك قيمة ما يأكل.