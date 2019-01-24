اغتصاب أميركية بحالة غيبوبة.. والمستشفى في ذهول

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اتهمت السلطات الأمنية في فينيكس ممرضا باغتصاب مريضة تعاني من الغيبوبة مرات لا تحصى، بحيث أنها وضعت مولودا، وفرضت عليه كفالة مالية باهظة وصلت إلى نصف مليون دولار، إذا أراد الخروج بكفالة.

وقالت الشرطة إن الممرض ناثان سذرلاند، البالغ من العمر 36 عاما، اتهم بالاعتداء الجنسي على المرأة التي تعاني مما يسمى بـ"الغيبوبة الخضارية"، وتوجد في عيادة بولاية أريزونا، بعد أن وافق حمضه النووي حمض المولود.

وأصيب طاقم العيادة بالذهول بعد أن ولدت المرأة، البالغة من العمر 29 عاما، في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي، نظرا لحالتها المرضية ولأنها موجودة في العيادة منذ طفولتها، وأصيبوا بالذهول أكثر لأنهم لم يدركوا حملها.

واكتشف المحققون أن سذرلاند كان يقوم على رعاية المريضة، وهي من الموطنين الأصليين، وأنه كان يقضي معها وقتا طويلا منذ باشر عمله في عيادة "هاسيندا للرعاية الصحية" منذ العام 2012.

وفتحت الشرطة تحقيقا آخر عن المتهم بشأن احتمال ارتكابه اعتداءات مماثلة على مريضات أخريات، وفقا لصحيفة "ذي صن" البريطانية.

ورجحت شرطة مدينة فينيكس بولاية أريزونا أن سذرلاند قام باغتصاب المريضة في الفترة بين فبراير وأبريل من العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الشرطة الرقيب تومي تومبسون "ليس لدينا أي مؤشرات على أن هناك أشخاصا آخرين متورطون في الأمر، لكن التحقيقات متواصلة"، مشيرا إلى أنه لم يعرف بعد عدد مرات تعرض المريضة للاغتصاب.

وقال والدا المريضة إن ابنتهما لا تعاني من غيبوبة عادية، وإنما غيبوبة خضارية، منذ سنوات طفولتها.

والمريض الذي يعاني من الغيبوبة الخضارية لا يمكنه أن يتكلم، ولكنه يستطيع تناول الطعام وتحريك رأسه وأطرافه، وقد يستجيب لبعض الأصوات.

وأدت الولادة المفاجئة للمريضة إلى قيام السلطات بإجراء فحوص الحمض النووي لكل الرجال العاملين في منشأة الرعاية الصحية.

وفوجئ العاملون في المنشأة بحملها، بعد أن أصدرت المريضة تأوهات وأنات، ثم دخلت في حالة طلق، بحسب تقارير.

وبعد اتهامه رسميا، الأربعاء، إثر تطابق حمضه النووي مع حمض المولود الجديد، لم يصرح بالبراءة، لكن المحكمة فرضت عليه كفالة وصلت إلى 500 ألف دولار نقدا إذا أراد الخروج بكفالة.

وقال محامي المتهم إنه ليس لموكله سجل جنائي، وأنه رجل عائلة لديه أطفال، ويعيش في أريزونا منذ العام 1993.

وفي 5 ديسمبر الماضي، أي قبل 3 أسابيع من ولادة المريضة، تقدمت زوجه سذرلاند بطلب للطلاق.

وكان المتهم، وهو من هايتي أصلا، تم تبنيه مع شقيقته في الولايات المتحدة في العام 1989، تزوج للمرة الثانية في العام 2012، بعد وقت قصير على انفصاله عن زوجته السابقة التي ولدت له طفلين، بحسب سجلات ولاية أريزونا.