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نجم البريميرليغ في عداد الأموات.. وواقعة غريبة قبل الاختفاء

24
JANUARY
2019
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كشفت معلومات جديدة عن تطورات حزينة بشأن مصير اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا، التي اختفت طائرة صغيرة كانت تقله فوق القنال الإنجليزي، فيما رجحت المصادر أنه لقي مصرعه.
والأربعاء، قال منقذون إنه لا توجد تقريبا أي فرص للعثور على النجم المنتقل حديثا إلى فريق كارديف سيتي على قيد الحياة.
 
وقبل أيام انضم المهاجم الأرجنتيني، 28 عاما، إلى كارديف سيتي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز، قادما من فريق نانت الفرنسي في صفقة قياسية بلغت قيمتها نحو 17 مليون يورو (19 مليون دولار).
 
وكان إيميليانو سالا في طريقه من مدينة نانت الفرنسية إلى كارديف للمشاركة الأولى مع فريقه الجديد، عندما انقطع الاتصال مع طائرته، وهي من طراز بايبر ماليبو، ذات محرك واحد، بأجهزة الرادار قبالة جزيرة جيرنسي، مساء الاثنين.
 
وأشار تقرير لصحيفة "صن" الإنجليزية إلى أن الطيار واجه صعوبات عدة في الإقلاع بالطائرة الصغيرة، لكنه لسبب مجهول أصر على القيام بالرحلة رغم ذلك.
 
ونجح الطيار بالإقلاع بالطائرة أخيرا في تمام الساعة السابعة والربع مساء بالتوقيت المحلي، بعد 4 محاولات فاشلة، حسب ما أوردت الصحيفة.
 
وفي رسالة، تقشعر لها الأبدان، أرسلها سالا إلى أصدقائه، قبل سقوط الطائرة بلحظات، قالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية إن والده تأكد من مصداقيتها، عبر اللاعب عن مخاوفه بشأن حالة الطائرة التي كان يستقلها.
 
وقال سالا "أنا في الطائرة ويبدو أنها ستسقط... أبي، أنا خائف حقا".
 
وراجعت فرق الإنقاذ الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية وبيانات الهاتف المحمول، بينما مشطت أربع طائرات المياه قبالة جزيرة آلدرني حيث شوهد حطام لم يتسن تحديد ماهيته، لكن الفرق علقت بحثها مساء الأربعاء بعد الفشل على مدى تسع ساعات في العثور على أي أثر للطائرة المفقودة.
 
وقالت الشرطة إن قرارا بشأن ما إذا كان سيتم استئناف جهود البحث سيُتخذ صباح الخميس، بينما ذكر فرع التحقيق في الحوادث الجوية في بريطانيا إنه فتح تحقيقا في اختفاء الطائرة المسجلة في الولايات المتحدة.
 
وكان سالا يلعب في فرنسا منذ 2012، وقد سجل 12 هدفا في 19 مباراة مع نانت هذا الموسم.
 
ونشر سالا يوم الاثنين صورة له على تويتر وهو يودع زملاءه في فريق نانت قائلا "آخر مباراة. وداعا نانت".
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