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بريطانية فتحت علبة "كنتاكي" فصعقتها المفاجأة "المقززة"

24
JANUARY
2019
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في واقعة من المؤكد أن تثير إزعاج كثيرين، نشرت سيدة على مواقع التواصل الاجتماعي صورا "مقرفة" لقطعة دجاج "نيئة" في وجبة تناولتها بمطعم KFC في "كنغز وود" البريطانية.
 
وأظهرت الصور قطعة دجاج نيئة، حمراء اللون، في صندوق الوجبات الذي تقدمه "كنتاكي" التي علقت عليها بالقول "إن تناولها آمن على الصحة"، وفق ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.
 
واعترفت سلسلة المطاعم الجاهزة بصحة صورة السيدة التي لم ترد الكشف عن اسمها، وعلقت بالقول: "لا تبدو جيدة بالفعل"، ولكنها نفت ألا تكون مطهوة بشكل جيد!.
 
وادعت السيدة أن مستهلكين آخرين تعرضوا لذات الموقف، وأنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي تشتكي من مثل هذا الشيء. 
 
وبحسب السيدة، فإنها لم تتلق أي رد من KFC على الشكوى التي تقدمت بها، حيث كان الجواب المتكرر "سنرد عليك في غضون خمسة أيام".
 
وعقب انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات الساخرة والمهاجمة لـKFC، حيث علقت سيدة "من المستحيل أن تكون الدجاجة مطهوة.. الأمر واضح للعيان من الصورة"، وقالت أخرى "عليكم أن تجعلوا مدير المطعم يأكلها بنفسه".
 
وتاتي هذه الحادثة عقب تورط مطعم كنتاكي بفضيحة في شهر ديسمبر الفائت، بعدما نشرت زبونة صورة تكشف ما وجدته داخل وجبتها.
 
 ووفق ما ذكرت صحيفة "الميرور" البريطانية فإن الشابة سارة بالمر، البالغة من العمر 26 عاما، عاشت لحظة مقززة، بعدما اكتشف شيئا مثيرا للاشمئزاز في عشائها.
 
وتابعت أن سارة طلبت رفقة أصدقائها وجبة من أحد مطاعم كنتاكي في مدينة سيدني الأسترالية. وبعدما وصلت الوجبة من عامل التوصيل، كانت المفاجأة.
 
ونشرت سارة تدوينة على حسابها في فيسبوك، تقول فيها "أنا من عشاق كنتاكي.. لكنني وجدت في وجبتي ما يشبه المخ"، وأرفقت الشابة بتدوينتها صورة مقززة.
 
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