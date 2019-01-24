طائرات مجهولة تصوّر قاعدة إسرائيلية سرية!

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كشفت صحيفة «إسرائيل اليوم» عن «قاعدة سرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي صوّرتها أخيراً طائرات صغيرة مسيَّرة عن بُعد». وفيما لم يتضح لجيش الاحتلال من هو المسؤول عن عمليات التصوير، ولأي استخدام جرت، لفتت الصحيفة إلى أن «القاعدة التي يجري الحديث عنها صُوِّرَت في عدة حالات في الأشهر الماضية»، وأن «الجنود الذين يخدمون في المنشأة السرية لاحظوا أن طائرات صغيرة مسيرة عن بعد كانت تحلق في المكان، وتصوّر نشاطهم». وقد أخبر الجنود قادتهم من دون أن يُعثَر على الطائرات الصغيرة ولا على مشغليها. وتابعت الصحيفة بأن «حصول هذا الحدث في قاعدة سرية، يشغل كثيراً القادة في إسرائيل، إضافة إلى قيادة سلاح الجو وعناصر أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي. وقد استثمر هؤلاء جهداً كبيراً في محاولة العثور على المسؤول عن تشغيلها، وإذا ما كان التصوير قد حصل كعمل عرضي أو موجه بنيّة جمع معلومات». ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع قوله إن «القلق هو من أن تُستخدَم المعلومات المصورة»، معتبراً أن «التصوير حتى لو حصل على خلفية ساذجة لا من قبل جهة عدوة، فإن مجرد الكشف عن النشاط في المنشأة قد يسبّب ضرراً أمنياً مهماً».