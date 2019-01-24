مدينة أمريكية تسمي مطارها 'محمد علي'

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كريما للملاكم الأميركي الأسطورة محمد علي كلاي قررت مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية إطلاق اسمه على مطار المدينة.

قرار جاء بعد طلبات ونداءات كثيرة من مسؤولين وسكان محليين يفتخرون بملاكمهم البطل العالمي وبمسيرته المشرفة.

وقال رئيس مجلس هيئة المطارات جيم ويلش إن هذه الخطوة تؤكد للعالم "مدى فخرنا بربط اسم محمد علي كلاي ليس بالمدينة فقط، بل بالمطار الكبير الموجود في الولاية الأميركية".

من جهتها، أعربت زوجة الملاكم الراحل لوني على كلاي عن فرحتها بتغيير اسم مطار الولاية واعتبرته تكريما يليق بزوجها الذي قدم الكثير لرفع اسم بلاده عاليا.

وبدوره، قال رئيس بلدية المدينة غريغ فيشر "من الجميل والرائع أن نخلد اسم البطل الاسطورة عبر مطار المدينة"، وأضاف "بالنسبة إلينا سنستمر في الحفاظ على إرثنا الكبير الأسطورة محمد على فقمنا بذلك تخليدا له".

الملاكم الأميركي محمد علي كلاي الذي توفي عام 2016 بعد صراع مع مرض باركينسون، حقق إنجازات مهمة في تاريخ الملاكمة العالمي وترك إرثا من القيم الإنسانية والرياضية التي ألهمت مئات الملايين حول العالم.

ويسافر أكثر من ثلاثة ملايين عبر مطار لويفيل سنويا.