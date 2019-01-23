الأمير وليام يتعرّض لموقف حرج بسبب ثقبٍ في حذائه (صور)

A + A -

بعدما أشعل الأمير البريطاني هاري وسائل التواصل الإجتماعي بارتدائه حذاءً مثقوباً خلال حضوره حفل زفاف منذ مدّة، أعاد شقيقه الأكبر الأمير وليام تكرار الأمر نفسه.



فقد حضر الأمير وليام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا حيث شارك في نقاش حول الحفاظ على الحياة البرية والحفاظ والعالم الطبيعي.



المحادثة التي استقطبت المشاهدين من جميع أنحاء العالم، تم بثها مباشرة عبر الإنترنت، واستطاع بعض المراقبين ملاحظة الأمر الغريب في إطلالة الأمير المحبوب.



فقد لاحظوا الثقب في نعل حذاء الأمير وليام، والذي كان واضحًا على الشاشة أثناء جلوسه عاقد الساقين.



من جهة أخرى، اعتبر البعض أنه من الصعب معرفة ما إذا كان حذاء الدوك فعلاً يحتوي على ثقب أو أنّ حالته متهالكة بعض الشيء.

hellomagazine/ LBCI