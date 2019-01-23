طائرة يابانية "تستفز" جيش كوريا الجنوبية

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اتهم الجيش الكوري الجنوبي اليابان بالقيام "باستفزاز واضح" عن طريق تحليق طائرة يابانية على ارتفاع منخفض قرب سفينة حربية كورية جنوبية.

وقال مسؤول بهيئة الأركان المشتركة في سول، الأربعاء، إن الطائرة حلقت على ارتفاع يتراوح بين 60 و 70 مترا فوق سطح البحر، قرب سفينة حربية كورية.

وسول وطوكيو حليفتان رئيسيتان للولايات المتحدة وبينهما شراكة اقتصادية قوية، لكنهما دخلا حاليا في نزاعات بسبب قضايا عسكرية وتوترات تعود إلى زمن الحرب.

وفي ديسمبر الماضي، قالت كوريا الجنوبية إن طائرة يابانية أخرى حلقت على ارتفاع منخفض فوق سفينة حربية تابعة لها، كانت تقوم بإنقاذ قارب صيد كوري شمالي.

وقالت اليابان إن السفينة الحربية حجبت رادار الطائرة للتحكم في إطلاق النار، لكن سول نفت ذلك.