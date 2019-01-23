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بسبب "فاجعة سالا".. صورة تطلق عاصفة انتقادات على رونالدو

23
JANUARY
2019
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تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لانتقادات حادة، بسبب صورة نشرها على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، بالتزامن مع واقعة إيميليانو سالا، النجم الجديد لفريق كارديف سيتي لكرة القدم.
 
وقالت السلطات البحرية الفرنسية، الثلاثاء، إن طائرة خفيفة اختفت من على شاشات الرادار فوق القنال الإنجليزي، في وقت متأخر من يوم الخميس، تحمل على متنها إيميليانو سالا.
 
ولم يتم بعد إعلان وفاة سالا، بشكل رسمي، إلا أن التقارير ترجح أنه فارق الحياة بعدما غرق في البحر.
 
وبالتزامن مع هذه الأنباء الحزينة، نشر رونالدو صورة يظهر فيها على متن طائرته الخاصة محاولا التقاط "سيلفي". ولم يضع أي تعليق مكتوب على الصورة، باستثناء 3 رموز تعبيرية عادية.
 
وقالت صحيفة "ذا صن" الإسبانية إن رونالدو التقط الصورة حين كان عائدا من العاصمة الإسبانية مدريد إلى مدينة تورينو الإيطالية، بعدما سوى قضية التهرب الضريبي التي كان يتابع فيها.
 
 وذكر معلقون أن توقيت نشر الصورة التي تظهر رونالدو في الطائرة في حالة من السعادة والنشوة، ربما بسبب نهاية قضية التهرب الضريبي، لم يكن مناسبا، مشيرين إلى أن تصرف رونالدو غير مقبول.
 
فيما استبعد آخرون "سوء نية" رونالدو بنشره هذه الصورة، لكنهم قالوا "بالرغم من أننا نستبعد سوء النية، لكن كان عليه التريث قليلا وعدم نشر الصورة في هذه الظروف".
 
ورجح معلق عدم علم "الدون"، على ما يبدو، بالواقعة.
 
وكان سالا، مهاجم فريق نانت السابق، وقع لكارديف سيتي هذا الأسبوع، في عقد بلغت قيمته نحو 17 مليون يورو.
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