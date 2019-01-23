مطار إسطنبول الجديد.. هل ترجئ تركيا مرة أخرى افتتاحه؟

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يحيط الغموض بالموعد المحتمل لافتتاح مطار إسطنبول الجديد، حيث يتشكك خبراء طيران ونواب برلمانيون في قدرة تركيا على افتتاحه في الموعد المنتظر مارس المقبل، لتكون هذه هي المرة الثانية التي يتأجل فيها الافتتاح الذي كان مقررا في نهاية العام الماضي.

ونقلت صحيفة "أحوال" التركية عن أحد النواب البرلمانيين من المعارضة قوله: "السلطات لم تكلف نفسها عناء الرد على العديد من الاعتراضات القانونية المتعلقة بإنشاء المطار الجديد في إسطنبول".

وفي الأيام الماضية تسببت أمطار غزيرة في غرق حافلات المدينة، ما جدد الأسئلة بشأن اختيار هذا الموقع لمشروع المطار الجديد، الذي عرف بكثرة فيضاناته.

وعلق النائب البرلماني المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، هالوك بيكشين، على ذلك قائلا: "رأيتم ما حدث بسبب الأمطار، لا أحد يعرف طبيعة المشاكل التي قد تحدث في المستقبل؟"

وأضاف بيكشين: "أساسات المطار تمثل مشكلة أخرى. لم تكن التربة في موقع البناء ملائمة. والآن مع استمرار عمليات البناء، حدثت بعض التشققات في التربة".

وتابع: "المطار شهد العديد من الأمور الأساسية مع بدء مرحلة شق بعض المسارات"، مضيفا أن اكتمال مشروع بناء المطار سيتأجل لعامين آخرين.

وسبق أن قال خبراء في مجال البيئة إن عمليات إزالة الغابات بغرض بناء المطار وبنية المرافق المرتبطة به بما في ذلك مد خط للقطارات، ستضر بجودة الهواء في المنطقة.

وتحدث الطيار المتقاعد، بهادير أطلان، قائلا إن البناء على مستوى منخفض هو السبب في هذه الفيضانات.

وأضاف "الطريف هنا هو أن المشروع أضر بجودة الهواء في المنطقة بالفعل. من عارضوا المشروع قالوا إن البناء ليس ممكنا. تطويع كل هذه المساحات من الأراضي من أجل موقع هذا المشروع ليس بالأمر الممكن من الناحية العملية. وهذه هي النتيجة حين تتجاهل خطورة ما تقوم به على البيئة".

وأوضح أطلان أن انخفاض مستوى المطار قد يجعل من الصعب على الطيارين الهبوط حين يكسو الضباب في المساء.

الافتتاح المبدئي

وافتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المطار الجديد على مشارف إسطنبول، في أكتوبر الماضي، بتكلفة بلغت 11.7 مليار دولار.

ولدى الافتتاح المبدئي للمطار، لم تتبدد المخاوف بشأن المتاعب التي يتعرض لها العمال في موقع البناء وكذلك بشأن موعد الافتتاح الكلي.

وتجدد الحديث بشأن عدد العمال الذين لقوا حتفهم خلال أعمال التشغيل، حيث وصل العدد إلى 55 عاملا لقوا مصرعهم في موقع المشروع.

يذكر أن الخريطة الزمنية للمشروع كانت تشير في البداية لافتتاحه في نوفمبر الماضي، لكن الإدارة العامة للمطارات التركية قررت تأجيل الافتتاح إلى الثالث من مارس، غير أن خبراء طيران لا يرجحون أن يتم الالتزام بهذا الموعد الجديد.

ويقع المطار الجديد، الذي ينتظر أن يرتاده 200 مليون مسافر سنويا حين تكتمل المرحلة الثانية من مشروع بنائه، في شمال إسطنبول قرب البحر الأسود وبحيرة كبرى.