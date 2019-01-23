رونالدو وصديقته في المحكمة.. و21 مليون دولار "تنقذه"

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سوى البرتغالي الدولي ونجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو قضية التهرب الضريبي بقبول دفع مبلغ يقدر بحوالي 21.5 مليون دولار، بالإضافة إلى السجن عامين مع وقف التنفيذ.

وحضر كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد السابق المحكمة في العاصمة الإسبانية مدريد الثلاثاء بصحبة خطيبته جورجينا رودريغيز.

وأقر رونالدو بالتهم الموجهة إليه بعد أن توصل إلى تسوية العام الماضي مع السلطات المعنية في إسبانيا لتسوية القضية، بدفع غرامة وتعليق حكم السجن بحقه.

وبعد خروجه من السجن، شوهد رونالدو البالغ من العمر 33 عاما وهو يبتسم وتفوه بكلمات لوسائل الإعلام مفادها أن "كل شيء على مايرام".

وسبق وصول النجم إلى المحكمة طلب تقدم به رونالدو بتوفير إجراءات أمنية إضافية، غير أن المحكمة رفضت طلبه، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن رونالدو طلب الدخول إلى قاعة المحكمة عبر مدخل مواقف السيارات تحت المحكمة، غير أن القاضي رفض طلبه.

وكان رونالدو نفى في العام 2017 الاتهامات الموجهة إليه بعلمه بقضايا التهرب الضريبي في الفترة بين العامين 2011 و2014.