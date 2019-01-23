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أميركية تبث اغتصابها على الهواء مباشرة.. ورد الفعل "كارثي"

23
JANUARY
2019
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في واقعة "غير مسبوقة" بثت امرأة لقطات لها، وهي تصرخ طلبا للمساعدة، أثناء تعرضها للاغتصاب خلال حفل راقص السبت، على صفحتها في فيسبوك مباشرة.
 
الأمر المثير للاستغراب أن أحدا لم يتطلع إلى مساعدتها، عندما كانت تطلب المساعدة، أثناء تعرضها للاغتصاب في الحفل الراقص في النادي الليلي "اوبرا" بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية.
 
وسمعت المرأة وهي تقول "لا" و"رجاء ليساعدني أحدكم"، لكن لم يتدخل أي شخص لمساعدة المرأة، التي لا يمكن ذكر اسمها، في محنتها.
 
وكانت المرأة نشرت 5 تسجيلات فيديو أثناء الحفل الراقص، وكان التسجيل الخامس الذي بث مباشرة يحتوي على مشاهد الاغتصاب الذي قام به رجل كان يرقص معها طوال المساء، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.
 
واستمر التسجيل 12 دقيقة قبل أن تتم إزالته من فيسبوك، وسمعت خلاله تطلب المساعدة أكثر من 5 مرات قبل أن تصرخ بكلمة "لا".
 
وخلال التسجيل أيضا ظهر رجل وهو يسجل عملية الاغتصاب بكاميرا هاتفه المتحرك، وسمعت أثناء ذلك وهي تصرخ طالبة من مغتصبها التوقف، بينما سمع صوت الرجل وهو يطالبها بالسكوت.
 
 
 وقبل عملية الاغتصاب المصورة، نشرت المرأة ذاتها فيديو لها وللرجل وكانت تقول له إنها تحتفل بعيد ميلادها وحيدة، وسألها فيما إذا كانت ترغب في تناول الكحول، حيث قالت له في البداية إنها لا تتناول المشروبات الكحولية، لكنها وافقت على تناول كأس بمناسبة عيد ميلادها.
 
ويبدو من خلال الفيديو أنها تناولت ما يكفي لتصل حد الثمالة، وشوهد وهو يقبلها، لكن فجأة تحول الأمر إلى كارثة بالنسبة لها.
 
وفي اليوم التالي للاغتصاب، نشرت الفتاة فيديو تشكر فيه أهلها وأصدقائها على دعمهم لها.
 
ثم قالت إنها لا تريد أن تتكلم عن الحادثة، مضيفة أنها ستكون على ما يرام، لكنها شددت على أنها تريد العدالة أيضا.
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