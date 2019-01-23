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امرأة تريد بيع منزلها.. وتضع شرطا طريفا لمن يرغب بالشراء

23
JANUARY
2019
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عرضت امرأة كندية منزلها الريفي للبيع، لكنها اشترطت طريقة غريبة على كل من يرغب في التقدم لشراء المنزل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء.
 
وتريد المرأة التي تدعى "ألا فاغنر" بيع منزلها مقابل 1.7 مليون دولار، لكنها قررت في وقت سابق من هذا الشهر طريقة غير تقليدية للراغبين في شراء العقار، تتمثل في الدخول بمسابقة للظفر بالمنزل الواقع في مقاطعة ألبرتا.
 
وينبغي على المهتمين بالمنزل، الذي تبلغ مساحته نحو 4 آلاف قدم مربعة، دفع رسوم للدخول في المسابقة بقيمة 25 دولارا، وكتابة مقال من صفحة واحدة يتحدثون فيه عن أنفسهم ولماذا يعتقدون أنهم يستحقون المنزل؟
 
وستفحص فاغنر أكثر القصص إقناعا من أجل التأهل للدور النصف النهائي من المسابقة، إذ سيتم اختيار 500 من المتأهلين للتصفيات النهائية وستراجع خطاباتهم لجنة مستقلة من الحكام، الذين سيحددون الفائز ويعلنون صاحب المنزل الجديد.
 
وسيتم التبرع بخمسة في المئة من صافي الربح إلى ملجأ للنساء في كالغاري، وفق ما ذكرت شبكة CTV التلفزيونية. وتستمر المسابقة ما بين ثلاثة وستة أشهر.
 
ويوصف المنزل بأنه "قصر ريفي" مصمم على الطراز الريفي الجورجي، ويحتوي على 3 غرف نوم و3 حمامات كاملة، ويطل على منظر بانورامي رائع.
 
 
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