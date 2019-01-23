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طائرات مسيرة تعلق رحلات مطار أميركي

23
JANUARY
2019
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قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إن تقارير عن رصد طائرتين مسيرتين شمالي ولاية نيوجيرزي أوقفت مؤقتا الرحلات القادمة إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي، الثلاثاء، قبل استئناف العمليات بشكل طبيعي لاحقا.
 
وذكر متحدث باسم الإدارة أنه تم تعليق الرحلات إلى نيوارك لبعض الوقت بعد رصد طائرتين مسيرتين تحلقان على ارتفاع 3500 قدم فوق مطار تيتربورو، وهو مطار إقليمي صغير يبعد نحو 27 كيلومترا عن المطار الدولي.
 
وذكرت الإدارة الاتحادية أنه تمت إحالة المعلومات بشأن رصد الطائرتين المسيرتين إلى سلطات إنفاذ القانون.
 
وقالت سلطة موانئ نيويورك ونيوجيرزي، التي تدير المطارين في وقت لاحق على "تويتر" إنه تم استئناف العمليات الطبيعية وإنها تنسق مع إدارة الطيران الاتحادية وسلطات إنفاذ القانون التي تحقق في الواقعة.
 
وباتت مشكلة تأثير الطائرات المسيرة على حركة النقل الجوي التجاري أكثر إلحاحا بعد تقارير عن رصد طائرات دون طيار في المملكة المتحدة أثرت على حركة النقل الجوي.
 
وفي وقت سابق هذا الشهر توقفت الرحلات من مطار هيثرو في لندن لنحو ساعة بعد رصد طائرة مسيرة قرب المطار، وهو الأكثر ازدحاما في أوروبا.
 
وتعطلت بشدة الحركة في مطار جاتويك، ثاني أكثر مطارات لندن ازدحاما، في ديسمبر عندما شوهدت طائرات مسيرة على مدى 3 أيام، فيما تسبب في إلغاء أو تحويل وجهة حوالي 1000 رحلة جوية وأثر على 140 ألف راكب.
 
وردا على حادثة جاتويك، طلب المطاران تكنولوجيا عسكرية مضادة للطائرات المسيرة.
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