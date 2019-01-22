نائب الرئيس الأمريكي يحرض المعارضة الفنزويلية على العصيان

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أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء، لمعارضي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، دعم واشنطن عشية تظاهرات مناهضة للحكومة يوم غد الأربعاء.

وكتب بنس على تويتر: "في وقت يحاول أهل فنزويلا الطيبون جعل أصواتهم مسموعة غدا، نيابة عن الشعب الأمريكي، فإننا نقول نحن معكم.. نقف معكم وسنظل معكم حتى تتم استعادة الديمقراطية".

ووفقا لوكالة "فرانس برس" فإن دعم الولايات المتحدة سيثير غضب مادورو الذي اتهمت حكومته اليسارية واشنطن مرارا بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلد الغني بالنفط لكن المنهك اقتصاديا.

ودعت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، وتعتبرها المحكمة الدستورية غير شرعية، إلى تظاهرات مناهضة لمادورو الأربعاء.

والاثنين، اعتقلت السلطات الفنزويلية 27 عسكريا متمردين دعوا قرب كراكاس إلى عدم الاعتراف برئيس فنزويلا.