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في حاضرة الفاتيكان حضور دائم وفاعل

22
JANUARY
2019
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في حاضرة الفاتيكان حضور دائم وفاعل. ديبلوماسية الكنيسة باسم الدولة وبأدواتها، لا تضاهيها في خبرتها وثباتها واسرارها ديبلوماسية أي دولة أخرى، وتلازمها مبادئ أخلاقية مرتكزها الانجيل وغايتها تحقيق الخير العام.
قداسة البابا فرنسيس يولي المواضيع المرتبطة بالانسان أهمية خاصة، كنيسة البشر في القول والفعل معاً، والدلالة واضحة إن في طريقة عيشه البسيط أو في ما "قلّ ودلّ" في احتفالات الكنيسة. عولمة انسانية وروحية لا مثيل لها، دفاعاً عن المهمشين والضعفاء، ومن أجل توطيد السلم بين الدول وداخل المجتمعات. مع البابا فرنسيس، "الآتي من بعيد"، على قوله مباشرة بعد انتخابه، تطلّ كنيسة تحمل هموم الناس، وهي "شعب الله" بحسب تعاليم المجمع الفاتيكاني الثاني.
بعد اختتام السينودس حول العائلة منذ نحو عامين، انطلق سينودس الشبيبة في 2018. نجوم السينودس الحالي اساقفة الصين، بعد الاتفاق الذي تم أخيراً بين الصين الشيوعية والكرسي الرسولي، والذي عكس الواقعية السياسية في حال الضرورة.
لا يجاري الكرسي الرسولي، في اهتماماته ورسالته، أي موقع عالمي آخر: في "الخير الاسمى" ومحوره كرامة الانسان، ديبلوماسية متصالحة مع الذات، في العلاقات مع "أهل الدار" ومع الآخرين، ملحدين كانوا أم مؤمنين، والى أي معتقد ديني انتموا. فلا الامم المتحدة قادرة ان تؤدي هذا الدور، على رغم امكاناتها الضخمة، ولا طبعاً الدول الكبرى الغارقة في حماية مصالحها وفي صراعات محاور ونفوذ لا تنتهي.أما الكرسي الرسولي فلا ينتمي الى أي محور، وله علاقات وثيقة مع كل الجهات النافذة في السياسة الدولية. وما دور الفاتيكان الاخير في استعادة العلاقات الديبلوماسية بين أميركا وكوبا سوى تأكيد لذلك. وللكنيسة اليوم اهتمامات متنوعة، ولا سيما في أميركا اللاتينية والصين، مثلما كانت الاولويات مختلفة في زمن البابا يوحنا بولس الثاني أو بالنسبة الى من سبقه على رأس الكنيسة الكاثوليكية.
صحيح أن البابا لا يملك فرقاً عسكرية، وفق التعبير الشائع لستالين، إلا أن كلمة الحق لها وقعها، خصوصاً انها تعبّر عن حاجات أساسية يعود اليها الناس خصوصاً في زمن الشدائد، وفي ظل التطرف المعولم وسياسات تقويض أسس النظام العالمي الليبرالي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية على يد رئيس الدولة العظمى التي أرست مداميكه الاولى.
أما في لبنان، فالهموم مختلفة، وقد لا تتلاقى بالضرورة مع المقاربة الاشمل للكرسي الرسولي. لكن، وعلى رغم موقف الفاتيكان المؤيد للحدود المفتوحة في اوروبا في مسألة الهجرة، نراه يسلّم بخصوصية الوضع اللبناني لجهة أزمة النزوح السوري ومخاطر عدم إيجاد الحلول العملية له في المدى المنظور. موقف الفاتيكان في ما يخص النزوح السوري يتقاطع مع الموقف اللبناني لجهة تأكيد حتمية عودة النازحين الى ديارهم. وثمة قلق تبديه اوساط كنسية من تعقيدات النزاع السوري وسياسات الدول المعنية بالنزاع، والتي ترى في سوريا ساحة مقايضات، مع ما يترتب من تداعيات سلبية على الناس في سوريا وبلدان الجوار.
فإذا كان للبنان رسالة تتجاوز واقعه كدولة أو وطن، بحسب ما جاء في الرسالة الشهيرة لقداسة البابا يوحنا بولس الثاني في 1989، فهذا يعني ان على لبنان مسؤولية الحفاظ على هذه الرسالة وإعلاء شأنها، وهي باتت من المسلّمات المتوافق عليها بين اللبنانيين، أفراداً وجماعات ومرجعيات روحية وسياسية. ففي زمن التطرف والعنف وفائض العصبيات في المنطقة، تبدو الحاجة ملحّة الى تظهير معنى لبنان الرسالة، والعمل على تثبيتها. وهذا يتلاقى مع ما طرحه أخيراً الرئيس العماد ميشال عون في الامم المتحدة لإنشاء "أكاديمية الانسان" من أجل الحوار والتلاقي.

ولأن الرسالة المتوخاة ركيزتها الحرية والتعددية، بات لزاماً على اللبنانيين صونها بمضامين ورؤى تجسّد القيم الجامعة بين المسيحية والاسلام، كما انها ترتبط بالعلاقات بين المسيحيين من جهة وبين المسلمين من جهة أخرى. وعلى رغم الازمات التي تعصف بلبنان والمحيط الاقليمي، يبقى للبنان دور لا بد ان يرتقي الى مصاف الرسالة، حيث المطلوب تفعيلها بمضامين جديدة وانطلاقة رجاء.

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