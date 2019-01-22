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كوريا الجنوبية تعين مسؤولا في منصب كبير لـ"علاقته الخاصة" بمحمد بن زايد

22
JANUARY
2019
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سبوتنيك - اتخذت كوريا الجنوبية قرارا بشأن الإمارات العربية المتحدة، بسبب "علاقة خاصة" جمعت بين مسؤول كوري وولي عهد الإمارات محمد بن زايد.
 
وأعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن الرئيس مون جيه إن، عين كبير مساعديه السابق "ليم جونغ سوك"، مستشارا خاصا للشؤون ذات الصلة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
 
وعين ليم في المنصب لأنه "كون علاقة خاصة مع ولي عهد إمارة أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عندما زار الإمارات العربية كمبعوث خاص للرئيس "مون" في آواخر عام 2017 في إطار مهمة رسمية استهدفت رأب صدع علاقات بلاده مع الدولة الخليجية".
 
وقال المتحدث الرئاسي، كيم أوي كيوم، إن تعيين "ليم" يؤدي إلى "تحقيق المصلحة الوطنية للبلاد من خلال توطيد الثقة والعلاقات التعاونية بين البلدين بوصفه مستشار خاص للرئيس لشؤون الإمارات".
 
قام الرئيس أيضا بتعيين "هان بيونغ-دو" —سكرتيره الخاص للشئون السياسية سابقا- مستشاره الجديد للشئون ذات الصلة بالعراق.
 
وقال المتحدث باسم البيت الأزرق إن "هان" دأب على ترأس جمعية الصداقة الكورية-العراقية منذ عام 2009.
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