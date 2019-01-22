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سيدة أخرى تعلن وقوفها أمام ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

22
JANUARY
2019
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أعلنت السيناتور الأمريكية، كمالا هاريس، اليوم الاثنين، رسميا، منافستها في انتخابات الرئاسة الأمريكية للعام المقبل 2020.
 
وأطلقت كمالا هاريس، العضوة الأولى في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا والمدعي العام السابق للولاية، حملتها الرئاسية رسميا لعام 2020، لتنضم إلى العديد من الديمقراطيين المنافسين على منصب الرئاسة، أمام الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، وفقا لصحيفة "ذا غادريان" البريطانية.
 
وأطلقت هاريس حملة سباقها إلى البيت الأبيض، اليوم الاثنين، في برنامج "Good Morning America"، على شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، وذلك تزامنا مع عطلة مارتن لوثر كينغ.
وقالت في إعلانها على شكل رسالة مصورة: "فلنفعل هذا معا، دعونا نحدد مستقبلنا، لأنفسنا، من أجل أطفالنا، ومن أجل بلدنا".
 
وتصور كمالا هاريس، البالغة من العمر 54 عاما، نفسها كمقاتلة من أجل نشر العدالة والمساواة، إذ تابعت في فيديو إعلان ترشحها لرئاسة أمريكا عام 2020 "أنها القيم التي نعتز بها نحن الأمريكيون، وكلها الآن على المحك".
 
وأردفت "يعتمد مستقبل بلدنا عليكم وعلى الملايين الآخرين الذين يرفعون أصواتنا للقتال من أجل الحفاظ على قيمنا الأمريكية".
 
ومع إعلان كمالا هاريس، تكون هي ثاني سيدة تنافس ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، بعد النائبة الديمقراطية الأمريكية تولسي جابارد، التي أعلنت في تصريحات بثتها محطة "سي.إن.إن" الأمريكية في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، إنها سترشح نفسها للرئاسة في 2020.
 
وكمالا هاريس هي ابنة لأم هندية وأب جامايكي التقيا في بيركلي بكاليفورنيا، في ذروة حركة الحقوق المدنية.
 
وبدأت حياتها المهنية كنائبة محامي في مقاطعة ألاميدا، كاليفورنيا، قبل أن تصبح محامية في مقاطعة سان فرانسيسكو، وركزت على محاربة الجريمة، وفي عام 2010، فازت على خصمها الجمهوري بفارق ضئيل، لتصبح المدعي العام في كاليفورنيا، وبعد مرور 6 سنوات، تم انتخابها بسهولة في مجلس الشيوخ، لتصبح ثاني امرأة سوداء بتاريخ أمريكا تصل لفوز بهذا المنصب.
 
ومنذ وصولها إلى مجلس الشيوخ، تمكنت هاريس من بناء سمعتها في جلب أسلوب الاستجواب إلى جلسات الاستماع مع مرشحي دونالد ترامب، وظهر ذلك بشكل واضح في استجوابها الناري للمدعي العام السابق جيف سيسيز، والذي أشار إلى أن أسئلتها المتعجلة جعلته "متوترا".
The Guardian
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