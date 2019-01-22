دماء بإطلاق نار في مركز تجاري أميركي. والمهاجم طليق

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قالت الشرطة إن شخصا على الأقل قتل في إطلاق نار داخل مركز تجاري في ضواحي مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي بالولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية محلية، الثلاثاء.

وأوضحت الشرطة أن الرجل الذي أطلق النار في مركز "أورلاندو بارك" التجاري لا يزال طليقا، وفق ما ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد"، وأن الرجل القتيل يبلغ من العمر 19 عاما.

وأفادت الشرطة الأميركية أن القتيل أصيب بالرصاص وتمكن من الهرب قبل أن يسقط خارج متجر لبيع الملابس. وتوفي الرجل في وقت لاحق في المستشفى.

وقال نائب قائد الشرطة جوزيف ميتشل، إن أحد المارة أصيب بجروح في رجليه من جراء الحادث، ووصف إطلاق النار بأنه "حادث معزول".

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة رجلا يهرب من المركز التجاري، لكن من غير الواضح ما إذا كان يواصل مشياً على الأقدام أو يدخل بالسيارة.

وأوضح ميتشل أن التسجيلات تشير إلى أن مطلق النار كان يعرف الضحية وأنه كان "مستهدفا".