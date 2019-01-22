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زلزال قرب جزيرة إندونيسية.. ولا تحذير من "تسونامي"

22
JANUARY
2019
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ضرب زلزال قوته 6 درجات على مقياس ريختر، منطقة تقع إلى الجنوب من مدينة رابا على جزيرة سامباوا وسط إندونيسيا، الثلاثاء، حسبما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
 
ولم ترد بعد أنباء عن أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.
 
وكان مركز الزلزال على بعد نحو 219 كيلومترا جنوبي رابا في شرق سامباوا، وعلى عمق 25 كيلومترا.
 
وقال مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادي على موقعه الإلكتروني، إنه لا يوجد حاليا تحذير من "تسونامي".
 
وكان عام 2018 أكثر الأعوام قسوة في إندونيسيا منذ أكثر من 10 سنوات، حيث لقي أكثر من 3 آلاف شخص حتفهم في سلسلة من الزلازل وموجات المد العاتية.
 
وتسبب انهيار جزء من جزيرة بركانية خلال موسم عيد الميلاد في حدوث موجات مد (تسونامي) بارتفاع وصل إلى 5 أمتار، ضربت مضيق سوندا الواقع بين جزيرتي جاوة وسومطرة، وأسفرت عن مقتل 430 شخصا على الأقل.
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