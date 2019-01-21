لقيت مصرعها أثناء التقاطها الصور!

A + A -

لقيت التايوانية جيغي وو مصرعها بسبب البرودة الشديدة، أثناء مغامرة فوق جبل في بلدها، بعد أن اشتهرت بالتقاط الصور لنفسها على قمم الجبال مرتدية ملابس السباحة.

وقالت تقارير صحفية محلية إن صاحبة الـ36 عاما عثر عليها ميتة على ارتفاع نحو 1700 متر، بعد سقوطها من علو داخل فجوة في جبل مابولاسي في مقاطعة نانتو غربي تايوان.

ووفقا لموقع "تايوان نيوز"، استخدمت وو هاتفها لطلب المساعدة، بعد أن تعرضت لإصابات أثناء سقوطها ، لكن رجال الإسعاف لم يتمكنوا من تحديد موقعها بعد 3 محاولات استخدمت فيها طائرات مروحية، بسبب سوء الأحوال الجوية.