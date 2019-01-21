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انطلاق تصويت على منطقة حكم ذاتي أوسع لمسلمي الفلبين

21
JANUARY
2019
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عربي 21 - انطلق تصويت، الاثنين، على إقامة منطقة حكم ذاتي جديدة للمسلمين جنوب الفلبين، تضمن لهم حكما أوسع في البلاد.
 
 جاء ذلك وفق ما نشره الإعلام المحلي، الذي أكد توجه المسلمين جنوب الفلبين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي تشهده البلاد.
 
وسيكون لمنطقة الحكم الذاتي الجديدة تغطية أوسع واستقلال مالي أكبر، مع تخصيص الحكومة الوطنية لحصتها تلقائيا من دخل الدولة المستمد من المنطقة.
 
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن لجنة الانتخابات، أنها طبعت 2.1 مليون ورقة اقتراع لإجراء هذا الاستفتاء، مشيرة إلى أنه من المتوقع صدور النتائج فى موعد أقصاه 26 كانون الثاني/ يناير الجاري.
 
وفي حال الموافقة على هذا الإجراء، فإنه سيتم إجراء استفتاء ثان في 6 شباط/ فبراير المقبل، لاستطلاع رأي سكان إقليم "لاناو ديل نورتي" وسبع بلدات أخرى في إقليم "شمال كوتاباتو" إذا كانوا يريدون الانضمام إلى المنطقة الجديدة أيضا.
 
وسيحل الكيان الجديد الذي سيتمتع بالحكم الذاتي محل منطقة الحكم الذاتي الحالية في "مينداناو" التي تغطي حاليا خمسة أقاليم يسيطر عليها المسلمون في جنوب الفلبين.
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