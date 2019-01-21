"مستعدون للرد على إسرائيل وإزالتها من الوجود".. القوات الجوية الإيرانية "ترد" على العدوان الإسرائيلي على سوريا

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أعلن قائد القوات الجوية الإيرانية عزيز نصير زادة، عن استعداد قوات بلاده لخوض المعركة مع إسرائيل وإزالتها من الوجود.

وقال زادة: "إن العدو لا يجرؤ على شن عدوان على إيران…نحن مستعدون للرد على أي تهديدات إسرائيلية"، وذلك وفقا لـ"وكالة نادي المراسلين الشباب" التابعة للتلفزيون الرسمي الإيراني.

وأضاف: "إيران مستعدة لحرب ساحقة مع إسرائيل. قواتنا المسلحة مستعدة لليوم الذي نرى فيه تدمير إسرائيل".

وتأتي تصريحات قائد سلاح الجو الإيراني، ردا على سلسلة الغارات التي نفذها سلاح جو الكيان الصهيوني في سوريا، حيث أسفرت الغارات عن "مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 6 آخرين"، بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية.