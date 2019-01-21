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قتلى وجرحى بالعشرات بهجوم على الجيش الأفغاني

21
JANUARY
2019
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أدى هجوم شنه مسلحون من حركة طالبان، الاثنين، إلى مقتل 12 شخصا غالبيتهم من قوات الجيش الأفغاني، بحسب ما ذكر مسؤول أمني.
 
وقال المصدر الأفغاني إن مقاتلي حركة طالبان شنوا هجوما على قاعدة عسكرية تستخدم أيضا كمركز تدريب للشرطة في ولاية ميدان وردك شرق أفغانستان، مما أسفر أيضا عن إصابة 30 شخصا، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.
 
وذكر رئيس قسم الصحة العامة في المنطقة، سالم أصغر خيل، إن بعض المصابين نقلوا إلى مستشفيات الولاية، لكن الكثير من الحالات الحرجة نقلت إلى العاصمة لتلقي العلاج.
 
ولم يتسن لأصغر خيل تحديد أعداد الوفيات أو أعداد المصابين الذين نقلوا إلى كابول في أعقاب الهجوم المنسق صباح اليوم الاثنين.
 
وعلى الرغم من محادثات السلام التي تجريها مع الولايات المتحدة، صعّدت طالبان الهجمات في أقاليم استراتيجية في الشهور القليلة الماضية في إطار معركتها لطرد القوات الأجنبية والإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب وإعادة فرض فكرها المتطرف في البلاد.
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