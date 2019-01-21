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تحذير من الشرطة البريطانية للأمير فيليب

21
JANUARY
2019
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تلقى الأمير فيليب (97 عاما) زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا تحذيرا من الشرطة بعدما جرى التقاط صور له وهو يقود سيارة دون وضع حزام الأمان فيما يبدو، وذلك بعد أيام من تعرضه لحادث أثناء القيادة.
 
ونشرت صحف صورا للأمير فيليب وهو يقود سيارة لاند روفر أمس السبت في ضيعة ساندرينغهام في نورفولك التي يمكث فيها هو والملكة.
 
ولم يظهر في الصور أنه يستخدم حزام الأمان على طريق عام.
 
وقال متحدث باسم الشرطة البريطانية: "نحن على علم بالصور... وجهت النصائح المناسبة للسائق وهذا وفقا لما نقوم به عادة عندما نحصل على صور تظهر هذا النوع من المخالفة".
 
ونجا الأمير فيليب يوم الثلاثاء من حادث بعدما انقلبت سيارته في أعقاب اصطدامها بعربة أخرى قرب ساندريغهام، لكنه لم يصب بسوء.
 
غير أن سائقة السيارة الأخرى والتي تبلغ من العمر 28 عاما أصيبت بجروح في ركبتها وكُسر معصم امرأة أخرى كانت برفقتها (45 عاما)، وكان معهما رضيع عمره تسعة أشهر.
 
ونقلوا إلى المستشفى لكن خرجوا منها لاحقا.
 
وسُئلت متحدثة باسم الأمير فيليبعن حادث السبت فقالت "الأمر بيد شرطة نورفولك".
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