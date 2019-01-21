بعد حادث.. الشرطة تحذر زوج ملكة بريطانيا

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تلقى الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا تحذيرا من الشرطة بعدما جرى التقاط صور له وهو يقود سيارة دون وضع حزام الأمان، وذلك بعد يومين فقط من تعرضه لحادث أثناء القيادة.

ونشرت صحف صورا لفيليب وهو يقود سيارة لاند روفر السبت في ضيعة ساندرينغهام في نورفولك التي يمكث فيها هو والملكة.

ولم يظهر في الصور أنه يستخدم حزام الأمان وكان يقود على طريق عام.

وقال متحدث باسم الشرطة "نحن على علم بالصور، وجهت النصائح المناسبة للسائق وهذا وفقا لما نقوم به عادة عندما نحصل على صور تظهر هذا النوع من المخالفة".

ونجا الأمير فيليب (97 عاما) الثلاثاء الماضي من حادث بعدما انقلبت سيارته في أعقاب اصطدامها بعربة أخرى قرب ساندرينغهام.

غير أن سائقة السيارة الأخرى والتي تبلغ من العمر 28 عاما أصيبت بجروح في ركبتها وكسر معصم امرأة أخرى كانت برفقتها (45 عاما) وكان معهما رضيع عمره تسعة أشهر، ونقلوا جميعا إلى المستشفى لكنهم خرجوا منها لاحقا.