اليوم ... العالم يشهد خسوف القمر الوحيد خلال عام 2019!

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من المقرر أن يشهد العالم اليوم الأحد خسوف القمر الوحيد الكلي خلال عام 2019، وذلك عندما يقع ظل الأرض على القمر، حيث سوف يتحول لونه إلى لون برتقالي مائل للحمرة.

ومن المقرر أن يكون الخسوف الكلي للقمر مرئيا في نصف الكرة الغربي وأوروبا والجزء الغربي من أفريقيا بالإضافة إلى شمال روسيا.

وفي حال كانت أحوال الطقس جيدة، فإن خسوف القمر قد يجتذب نحو 8ر2 مليار مواطن.

وسوف يحظى سكان أمريكا الشمالية بأفضل رؤية للخسوف، حيث يظهر في السماء ابتداء من التاسعة وستة وثلاثين دقيقة مساء بالتوقيت الشرقي اليوم (0236 بتوقيت جرينتش غدا الاثنين).

وقالت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء(ناسا) إن هذه سوف تكون أول مرة منذ ثلاثة أعوام تتمكن فيها أمريكا الشمالية من رؤية خسوف قمر كلي.

وسيتمكن المواطنون في أوروبا من رؤية الخسوف فجر غد الاثنين.

ويطلق على هذا الخسوف «القمر الدموي» حيث أن لون القمر سوف يكون برتقاليا مائلا للحمرة خلال فترة الخسوف.

ويرجع تغير لون القمر إلى نشر الذرات الصغيرة التي يتألف منها الغلاف الجوي للأرض للون الأزرق لدى مرور ضوء الشمس عبره، مما يخلف لونا أحمر فى معظمه.